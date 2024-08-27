27 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

27 августа, вторник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную формированию долгосрочных сбережений. Программа долгосрочных сбережений действует в России с начала 2024 года: как зарекомендовал себя новый финансовый инструмент в Свердловской области? Каков объем заключенных договоров? Как эксперты оценивают эффективность инвестиционных вложений? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Коровин, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России; Алексей Денисов, вице-президент саморегулируемой организации «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов»; Алена Оболенская, директор Регионального центра финансовой грамотности Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном Rutube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам Международной недели моды UF LAB в Екатеринбурге. Об итогах Международной недели моды, востребованности локальных брендов и возможностях для их продвижения, поддержке уральских дизайнеров, экономическом эффекте для региона, а также о дальнейших перспективах проекта U'Fashion расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке школ Свердловской области к началу учебного года. Об итогах приемки свердловских школ, количестве первоклассников, проведении торжественных линеек, нововведениях и обеспечении безопасности образовательного процесса в новом учебном году расскажут начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских, заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев и заместитель начальника штаба Управления Росгвардии по Свердловской области полковник полиции Олег Бодак и начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

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