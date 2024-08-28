28 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

28 августа, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня народов Среднего Урала. Об истории возникновения праздника, развитии межнациональных отношений в регионе, а также о запланированных мероприятиях и работе национальных подворий расскажут директор департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок, заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, председатель Свердловской областной общественной организации развития дружбы народов «Татары Урала» Суфия Таминдарова и председатель Свердловской региональной общественной организации русской культуры и развития дружбы народов «Мое Отечество» Лариса Ушакова.

В 13:00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» состоится круглый стол, посвященный развитию уличного искусства и созданию условий для реализации проектов художников в целях повышения туристической привлекательности города. Об идее и этапах оформления телекоммуникационных шкафов на улицах Екатеринбурга, концепции туристического маршрута, авторах художественных работ, а также об интеграции современного искусства в городскую среду расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, профессор кафедры социокультурного развития территории Екатеринбургской академии современного искусства Лариса Петрова, комиксист, иллюстратор, педагог Константин Дубков, исполнительный директор фестиваля современной молодежной культуры «ГикКон» Сергей Сивопляс и директор по внешним коммуникациям макрорегиона «Урал» ПАО «Ростелеком» Алексей Инюткин. Трансляция будет доступна на странице пресс-центра во «ВКонтакте».

В 15:00 в Свердловской областной клинической больнице № 1 (ул. Волгоградская, 185) состоится пресс-подход главного внештатного специалиста-кардиолога Минздрава России по ЦФО, УрФО, СФО, ДФО, ДНР и ЛНР Сергея Бойцова по итогам рабочего визита экспертов НМИЦ кардиологии им. академика Е.И. Чазова в Свердловскую область. Будет дана оценка качества и организации оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе. В пресс-подходе также примут участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков, главный внештатный специалист-кардиолог минздрава Свердловской области Александр Быков.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube