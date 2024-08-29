29 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

29 августа, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту V Всероссийского открытого биеннале-фестиваля графики «Урал-Графо». Об основных экспозициях, номинациях конкурсной программы и площадках фестиваля, а также о тенденциях развития живописи на Урале расскажут и.о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, заслуженный художник РФ, председатель Свердловского регионального отделения Союза художников России, член-корреспондент РАХ Сергей Айнутдинов, заслуженный художник РФ, декан художественного факультета ВГИК им. С.А. Герасимова, профессор, действительный член РАХ Валерий Архипов и председатель секции искусствоведения и художественной критики Свердловского регионального отделения Союза художников России, искусствовед Галина Шарко.

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам приемной кампании и особенностям начала нового учебного года в уральских вузах. Об особенностях прошедшей приемной кампании, наиболее востребованных направлениях, приоритетных программах подготовки расскажут ректор Уральского федерального университета, председатель Совета ректоров вузов Свердловской области Виктор Кокшаров, ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун и ректор Екатеринбургского государственного театрального института Анна Глуханюк.

В 18:30 в Бальном зале гостиницы «Хаятт Ридженси» (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8) состоится торжественный прием, организованный Генеральным консульством Вьетнама в Екатеринбурге. Мероприятие посвящено празднованию национального праздника страны – Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам, который отмечается ежегодно 2 сентября. В программе – выступления вьетнамских студентов с национальными песнями и угощение блюдами традиционной кухни. Планируется участие заместителя министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олега Александрина.

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