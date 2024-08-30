30 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

30 августа, пятница

В 09:00 начнется пресс-тур в новые общежития кампуса Уральского федерального университета в Новокольцовском районе (сбор у Общественного центра, ул. Универсиады, 7). Заведующая общежитием расскажет и покажет, в каких условиях будут жить студенты.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам детской оздоровительной кампании в Свердловской области. Об эффективности работы летних оздоровительных учреждений, нарушениях, выявленных в ходе проверок детских лагерей, реализованных мерах профилактики расскажут начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Михаил Калиберда и главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Репринцев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов летнего туристического сезона в Свердловской области.Об основных итогах летнего сезона, объемах турпотока, развитии внутреннего и въездного туризма в Свердловской области, событийных проектах, а также о перспективах осеннего сезона расскажет директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

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