2 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

2 сентября, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию концертного сезона в Свердловской детской филармонии. О премьерах, гастрольной программе, репертуаре детских коллективов, а также о мероприятиях к 45-летию учреждения расскажут директор детской филармонии Людмила Скосырская, руководитель джаз-хора детской филармонии Марина Макарова и президент Благотворительного фонда выпускников капеллы мальчиков и юношей детской филармонии «Многая лета» Андрей Алферов.

В 11:00 в микрорайоне Солнечном состоится торжественное открытие Губернаторского лицея (ул. Лучистая, 10). Инновационный учебный центр рассчитан на 1200 учеников. В составе образовательного комплекса технопарк, центр дополнительного образования детей, медиацентр, общественный центр для молодежи, региональный центр подготовки педагогических команд.

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