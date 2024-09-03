3 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

3 сентября, вторник

В 11:00 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера 16) компания «Авито Услуги» проведет пресс-завтрак для СМИ УрФО «Рынок услуг сегодня». Спикер – Артём Кумпель, старший управляющий директор «Авито Услуг».

В 12:00 в КРК «Уралец» начнется открытая тренировка основного состава ХК «Автомобилист». В 13:00 состоится пресс-подход хоккеистов «Автомобилиста». В 14:00 пройдет пресс-конференция, посвященная старту нового сезона, с участием директора клуба Максима Рябкова и главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина. На пресс-конференции будут подведены итоги трансферной кампании клуба и предсезонной подготовки «Автомобилиста» и обозначены цели и задачи клуба на предстоящий хоккейный сезон.

В 13:00 в главном учебном корпусе Уральского федерального университета (ул. Мира, 19) откроется выставка в рамках проекта «Освобождение. Путь к Победе. Тыл». В основе проекта – уникальный фотоархив Совинформбюро 1941-1945 годов, правообладателем которого является МИА «Россия сегодня». В торжественном открытии примут участие: ректор УрФУ Виктор Кокшаров; заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков; начальник управления в области образования и социальной сфере медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина; председатель совета ветеранов УрФУ Александр Воронин.

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