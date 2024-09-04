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Среда, 4 сентября 2024, 06:04 мск

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4 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

4 сентября, среда

  • В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению IX Фестиваля современной еврейской культуры в Екатеринбурге. О подготовке к фестивалю, программе мероприятий и площадках, а также об особенностях продвижения еврейской культуры в регионе расскажут и.о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина, генеральный директор джаз-клуба и фестиваля EverJazz Ирина Щетникова и организатор гастрофестиваля международной еврейской кухни «Ношер-Кошер» Дмитрий Харламов. Фестиваль современной еврейской культуры пройдет в Екатеринбурге с 12 по 15 сентября.

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