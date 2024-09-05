5 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

5 сентября, четверг

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту театрального сезона в Свердловской области. О премьерах и особенностях театрального сезона, ярких проектах прошлого года, а также о программе выступлений и гастролей расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор камерного театра объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, художественный руководитель Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Филипп Разенков, директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников и директор Екатеринбургского театра юного зрителя Сергей Радченко.

В 12:00 на базе загородного клуба «Белая лошадь» (село Кадниково, ул. Карла Маркса, 1) состоится торжественная церемония закрытия областного конкурса «Семья года». Участвовать в финале будут 12 семей – победители первых двух региональных этапов конкурса. С приветственным словом к финалистам обратится министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube