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Пятница, 6 сентября 2024, 06:28 мск

Новости Екатеринбург

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6 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

6 сентября, пятница

  • В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению итогов полугодия и планам по развитию Екатеринбургского зоопарка. Об открытии вольеров после капитального ремонта, новых животных, статистике посещаемости, а также о мероприятиях к дню рождения зоопарка расскажут директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина и заместитель директора по формированию коллекции Екатеринбургского зоопарка Павел Грачев.

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