9 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

9 сентября, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к фестивалю-панораме театров Свердловской области «Счастливое место». Об идее и программе фестиваля, особенностях театральных постановок, участниках, а также о значимости мероприятия для культурной жизни региона расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Ян Смоленцев, директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачева и художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к гастрольному туру Уральского государственного академического русского народного хора. О творческих планах коллектива, программе и особенностях гастрольного тура в городах Южного федерального округа расскажут и.о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, начальник отдела гастрольных программ «Росконцерта» Владимир Черкасов, директор Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина Марина Боровкова и художественный руководитель Уральского народного хора Николай Зайцев.

В 14:00 в Центре общественного наблюдения (ул. Малышева, 101, к. 301) состоится пресс-конференция по итогам единого дня голосования. Спикеры: председатель Общественной палаты Свердловской области, сопредседатель ЦОН Александр Левин; уполномоченный по правам человека в Свердловской области, сопредседатель ЦОН Татьяна Мерзлякова.

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