11 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

11 сентября, среда

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту XII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге. Об особенностях программы, площадках фестиваля, участниках, количестве зрителей, а также о развитии кукольного искусства расскажут и.о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников, драматург, руководитель литературно-драматургической части Екатеринбургского театра кукол Семен Вяткин и актриса, сценаристка и режиссер Современной теневой и кукольной труппы города Чэнду (Китай) Сян Сяоин. Фестиваль «Петрушка Великий» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 16 сентября. Тема этого года «Глагол и образ». Зрители увидят 13 спектаклей театров России и Китая.

В 13:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведет прямую линию на портале «Госуслуги». Речь пойдет о старте отопительного сезона, ремонте и строительстве дорог, работе районных ДЭУ в зимний период. Трансляция будет доступна в официальной группе администрации города Екатеринбурга в социальной сети «ВКонтакте».

В 14:00 в Екатеринбурге состоится пресс-тур на предприятие АО «Искра-Технологии», где можно будет увидеть сдачу партии потребительских роутеров и принять участие в их производстве.

В 14:40 в Центре художественной и эстетической гимнастики (ул. Лучистая, 16) состоится торжественная церемония открытия «Альфа-Банк Кубок России» по художественной гимнастике. В турнире примут участие более 600 спортсменов из 80 регионов России, в том числе представительницы сборной команды страны, а также гимнастки спортивных клубов США, Армении, Испании, Италии, Киргизии, ОАЭ, Сирии, Словении, Узбекистана, Таиланда. В официальной церемонии примут участие президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной команды России Ирина Винер и министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт. По окончании торжественной церемонии открытия будет организован пресс-подход с участием Ирины Винер.

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