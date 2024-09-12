12 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

12 сентября, четверг

В 09:00 по Екатеринбургу в честь открытия фестиваля «Петрушка Великий» пройдет театрализованный парад актеров-кукольников. Шествие начнется от отеля «Гранд Авеню» и завершится в сквере за оперным театром. Присоединиться к шествию могут все желающие.

В 10:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, переулок Почтовый, 21/23) пройдет Российско-Китайская научная конференция РКАМУ – Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов. В мероприятии, посвященном медицинским инновациям, технологиям и развитию сотрудничества обеих стран в этих сферах, примут участие ректоры и сотрудники более 40 ведущих российских и китайских медицинских университетов, академий наук, фармацевтических компаний. С видеоприветствием к участникам обратится министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На конференцию также приглашены представители Минздрава России, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ван Тун.

В 11:00 в окружном Доме офицеров состоится прощание с Героем России летчиком Игорем Родобольским.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту 35-го сезона театра современной хореографии «Провинциальные танцы». О премьерах юбилейного сезона, гастрольной программе, актуальном репертуаре, а также о планах по реконструкции здания театра расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор театра «Провинциальные танцы» Ольга Паутова и артист балета театра Владислав Мирошниченко.

В 12:30 в историческом здании бывшей усадьбы ротмистра Переяславцева (ул. Карла Либкнехта, 3) состоится открытие первой очереди главного Дворца бракосочетания в Екатеринбурге. В двухэтажном помещении с винтовой лестницей оборудованы два зала торжественной регистрации, оформленные лепниной XIX века, в том числе для маломобильных граждан. Программа открытия: 12:30 – пресс-подход с участием заместителя губернатора Свердловской области Азата Салихова; 13:00 – торжественная регистрация брака; 13:30 – экскурсия по Дворцу бракосочетания.

В 13:00 начнется пресс-тур на Гурзуфскую котельную (ул. Гурзуфская, 40А), где начался завершающий этап обновления водогрейного котла. Кроме того, специальная комиссия вручит предприятию «Центральные котельные» паспорт готовности. На вопросы ответит начальник района Гурзуфской и Кировской котельных Сергей Маркин.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию концертного сезона Свердловской филармонии. О премьерах нового сезона, гастрольной программе, фестивалях и их участниках, актуальном репертуаре, а также о международном сотрудничестве расскажут и.о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов и пианист Фредерик Кемпф.

В 14:00 в МАОУ СОШ № 7 (ул. Куйбышева, 100А) состоится открытие музея боевой и трудовой славы.

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