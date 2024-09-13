13 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

13 сентября, пятница

В 10:00 на площадке Гортранса (ул. Зоологическая, 3) начнется конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. Также пройдет выставка ретроавтобусов. Старт соревнованиям даст заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин.

В 12:00 в Новоуральске (водно-спасательная станция, Загородное шоссе, 1) пройдет зарыбление Верх-Нейвинского водохранилища, будут выпущены мальки судака и белого амура. В мероприятии примут участие представители министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Законодательного собрания Свердловской области, управляющий Горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов, глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев, генеральный директор Уральского электрохимического комбината Александр Дудин, представители госкорпорации «Росатом», Облрыбнадзора.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню донора костного мозга. О количестве трансплантаций костного мозга за прошедший год в Свердловской области, подготовке и особенностях процедуры, а также о перспективах развития Федерального регистра доноров костного мозга расскажут главный врач станции переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге Марина Смирнова, заведующая донорским отделом областной станции переливания крови Виктория Данилова, врач отделения гематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга Свердловской областной клинической больницы № 1 Инна Анисимова и реципиент костного мозга Кристина Демидова.

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