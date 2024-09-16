16 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

16 сентября, понедельник

В 12:00 в Артинском городском округе (деревня Чекмаш, координаты объекта: 56.401784, 58.430232) состоится запуск в работу новой подстанции 110 кВ «Чекмаш». Это первый в регионе пилотный проект создания источника возобновляемой энергии. Подстанция обеспечит выдачу мощности трем солнечным электростанциям общей мощностью 37,9 МВт группы компаний «Хевел». В церемонии торжественного открытия примут участие министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, директор свердловского филиала «Россети Урал» Алексей Смушкин и директор «Хевел Региональная генерация» Антон Усачёв. После церемонии пуска состоится пресс-тур для представителей СМИ на комплекс солнечных электростанций группы компаний «Хевел».

В 14:00 на площадке Дома журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) ученики 10-го класса екатеринбургского лицея № 173 станут участниками Всероссийской акции «Диктант здоровья». Цель акции – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни. Старт мероприятию даст руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. Вопросы для ребят зачитает заслуженный мастер спорта России, обладатель бронзовой медали Олимпиады 2006 года по лыжным гонкам Иван Алыпов.

В 16:00 на площадке компании «Сима-ленд» (ул. Черняховского, 86/8) состоится культурно-просветительский фестиваль «СВОИ – семья народов России», организуемый Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Домом народов России и национально-культурными объединениями Свердловской области. Основная цель мероприятия – оказание помощи пострадавшим жителям Курской области. В ходе мероприятия будут награждены представители социально ответственного бизнеса, оказавшие поддержку Курской области. В завершение фестиваля состоится флешмоб с участием не менее 3 тысяч человек и концерт творческих национальных коллективов.

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