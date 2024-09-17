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Вторник, 17 сентября 2024, 06:15 мск

Новости Екатеринбург

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17 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

17 сентября, вторник

  • В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.
  • В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.
  • В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.
  • В 11:00 первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков примет участие в зарыблении Волчихинского (Свердловская область, 25-й км Московского тракта, городской округ Первоуральск, база отдыха «Остров»). В водоем выпустят 10 тысяч единиц молоди сазана весом от 20 граммов. В мероприятии примут участие министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, начальник межрегионального отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по Свердловской и Челябинской области Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Михаил Кирюшкин.
  • В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.
  • В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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