18 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

18 сентября, среда

В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по дворовым территориям, которые были реконструированы в 2024 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Комментарий о задачах программы, объемах проделанных в этом году работ, реконструкции дворов по маршруту пресс-тура и перспективах реализации проекта даст заместитель главы города Владимир Гейко.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:30 в санатории «Мельковский» (ул. Челюскинцев, 102) состоится пресс-завтрак, посвященный созданию на Урале Ассоциации региональных курортов. Мероприятие является подготовительным этапом к Всероссийскому форуму инноваторов санаторной отрасли «САНКУР-эволюция», который пройдет в Екатеринбурге 8-10 октября. Спикеры: главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению, главный врач здравницы «Липовка» Ирена Базите; директор санатория «Мельковский» Алена Зыкова; редактор федерального отраслевого журнала «Санаторно-курортная отрасль» Сергей Дмитриев.

В 11:00 в Екатеринбурге (пр. Ленина, 38, к. 320) Свердловский филиал «Т Плюс» проведет пресс-конференцию, посвященную началу отопительного сезона в регионе. Новый отопительный сезон стартовал в Свердловской области: когда тепло появится в социальных объектах и жилых домах жителей региона? Насколько объекты генерации и теплосетевой комплекс Екатеринбурга, Первоуральска, Нижней Туры и Лесного готовы к работе в отопительный сезон? Какова задолженность свердловчан перед поставщиками энергоресурсов и как это скажется на энергоснабжении? На эти и другие вопросы ответят: Павел Родин, главный инженер филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»; Андрей Шмельков, исполнительный директор АО «ЕТК»; Дмитрий Прилежаев, директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В 11:00 в Екатеринбургском зоопарке начнутся мероприятия, посвященные празднованию 94-летия со дня его открытия. В программе:

11:00 – конкурсная познавательная программа, где посетители смогут проверить свои биологические знания, узнать малоизвестные факты из жизни животных и интересно провести время с сотрудниками научно-просветительского отдела (2 этаж павильона «Южный»);

13:00 – «Час открытых зверей»: посетители увидят прирученных животных и понаблюдают за ними без преград (2 этаж павильона «Южный»);

14:00 – показательное кормление белой медведицы Хатанги;

15:00 – показательное кормление семейства львов (павильон «Южный»);

16:00 – показательное кормление арктического, серого и красного волков (комплекс вольер «Хищники северных широт»);

17:00 – экскурсия «История и истории» (начало у вольера белого медведя).

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 состоится церемония открытия нового производства полного цикла пошива тактических и спортивных перчаток (Екатеринбург, ул. Ангарская, 64). В мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, министр инвестиций и развития Вадим Третьяков, начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев, директор областного техникума дизайна и сервиса Иван Дыкман, учредитель компании «Бизнеспартнер» Глеб Киндер и другие.

В 13:00 в МКМЦ «Бонум» (ул. Бардина, 9а, административный корпус, 2 этаж, конференц-зал) состоится пресс-подход, посвященный приезду специалистов московского детского центра протезирования «Хочу ходить». Участие в мероприятии примут главный врач МКМЦ «Бонум» Елена Дугина, главный врач центра «Хочу ходить» Денис Сафронов, соучредитель благотворительного фонда «Жизнь в движении» Наталья Шагинян-Нидэм и директор фонда Мария Рафалович.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, малый зал заседаний комиссий, к. 423) начнется заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению. Затем участники заседания отправятся в ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (ул. 8 Марта, д. 78а / 2), где рассмотрят вопрос о ходе диспансеризации в городе.

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