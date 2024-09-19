19 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

19 сентября, четверг

В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга отправится пресс-тур по школьным столовым города. Журналистам покажут, как организовано питание школьников в нескольких школах города, участники пресс-тура оценят меню вместе с учащимися и директорами школ. Представитель департамента образования администрации города расскажет об общих подходах к школьному питанию в уральской столице и ответит на вопросы журналистов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 12:00 начнется пресс-тур на стройплощадку второй очереди кампуса УрФУ в районе Новокольцовский. Представители застройщика продемонстрируют стадии строительства учебных корпусов Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра УрФУ.

В 14:00 в сквере Попова у Главпочтамта начнется отключение и консервация фонтана. Комментарий о регламенте работ по подготовке фонтанов к зиме даст директор муниципального предприятия «Водоотведение и искусственные сооружения» Вячеслав Черемных.

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