20 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

20 сентября, пятница

В 12:30 в конференц-зале «Конгресс-отеля» (Екатеринбург, ул. Бебеля, 59) начнется Пятая всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы травматологии, ортопедии и вертебрологии 2024. Ортопедия больших и малых доступов. Реабилитация». Организатор конференции – медицинский центр «УГМК-Здоровье». Специалисты обсудят оказание хирургической помощи пациентам с тяжелыми открытыми травмами, новые технологии и методики эндопротезирования, лечения и реабилитации. Участники конференции – травматологи-ортопеды из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Смоленска, Кургана, Челябинска, Перми, Тюмени, Оренбурга, Омска, Новосибирска, Томска. Для журналистов будет организован пресс-подход. Спикеры: Игорь Азарьевич Обухов, травматолог-ортопед, профессор (Екатеринбург); Сергей Юрьевич Доколин, ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» (Санкт-Петербург); Алексей Владимирович Баженов, заведующий отделением травматологии, ортопедии и нейрохирургии клиники «УГМК-Здоровье», Екатеринбург; Сергей Александрович Ушаков, травматолог-ортопед «УГМК-Здоровье», Екатеринбург.

В 13:00 от Храма Спиридона Тримифунтского (Чусовской тракт, 4 километр) состоится отправка дополнительной помощи военнослужащим из Екатеринбурга и Свердловской области. Для бойцов на Донбасс направят две фуры гуманитарной помощи – 40 тонн полезного груза. В мероприятии примет участие глава города Алексей Орлов.

В 14:00 в Шарташском лесном парке начнется всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Место сбора и открытия акции – руины гранитного амфитеатра (вход в парк с улицы Владимира Высоцкого). В мероприятии примут участие глава города Алексей Орлов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, председатель комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов и руководитель проекта «Зеленая Россия» Юлия Корнеева. В субботнике в Основинском парке, который начнется в это же время, примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

В 15:00 сотрудники администрации Екатеринбурга выйдут на субботник в парк имени XXII Партсъезда. В мероприятии примет участие глава города Алексей Орлов.

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