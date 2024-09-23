23 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

23 сентября, понедельник

В 09:00 в гимназии № 104 Екатеринбурга (ул. Лермонтова, 11) состоится первый соревновательный открытый урок заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Первый учитель». 30 учителей из 21 региона России, дошедших до финала, продемонстрируют профессиональное мастерство в ведении уроков у учащихся начальной школы.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов купального сезона в Свердловской области в 2024 году. О статистике несчастных случаев, произошедших на водоемах Свердловской области в течение купального сезона, основных причинах, правилах безопасности поведения на воде в осенний период расскажет начальник центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к театральному фестивалю моноспектаклей и дуэтов «СВОЙ» в Екатеринбурге. О программе фестиваля, количестве участников и их географии, востребованности формы моноспектакля в театральном искусстве, а также об особенностях постановок этого года и работе жюри расскажут и.о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь и директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова. VI театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «СВОЙ» пройдет с 25 по 30 сентября.

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