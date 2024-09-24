24 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

24 сентября, вторник

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Верхнюю Салду. Глава региона посетит площадку профессионально-индустриального кластера «Перспектива», пообщается со школьниками из Верхней и Нижней Салды в рамках проекта «Инженерная суббота», примет участие в торжественной церемонии награждения сотни лучших учителей Верхней и Нижней Салды. Также запланировано посещение парка имени В.В. Тетюхина, который благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды».

В 10:00 состоится очередное заседание городской думы Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527). С отчетом об исполнении бюджета за I полугодие 2024 года перед депутатами выступит директор департамента финансов Анна Турунцева.

В 11:00 в здании креативного кластера «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится заседание Общественного совета по развитию общественного пространства города Екатеринбурга. Архитектурное бюро «Плотинка» представит концепцию благоустройства сквера по ул. Титова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Государственного молодежного театра Узбекистана в Свердловской области. О программе гастролей, культурных смыслах постановок, участниках театрального проекта, а также о реализации «Больших гастролей» в регионе расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор Екатеринбургского театра юного зрителя Сергей Радченко, главный режиссер Молодежного театра Узбекистана Анвар Картаев и актер, автор инсценировки спектакля «Послушайте поэта» Шерзод Игамназаров. С 25 по 29 сентября в рамках федеральной программы «Большие гастроли» Молодежный театр Узбекистана покажет спектакли «Пушкин жив» и «Послушайте поэта» на сценах Екатеринбургского театра юного зрителя и Нижнетагильского театра драмы им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

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