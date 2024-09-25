25 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

25 сентября, среда

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге в первой половине 2024 года. О ходе реализации программы в Екатеринбурге в 2024 году, работе с застройщиками, количестве аварийного и ветхого жилья, планах по развитию проекта до конца года расскажет директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

В 16:00 состоится официальное открытие Свято-Елисаветинской обители милосердия – центра по уходу за тяжелобольными людьми (ул. Изоплитная, 24а). Ориентировочно в 17:15 состоится пресс-подход с участием: главы Екатеринбурга Алексея Орлова; митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения; директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева; руководителя Свято-Елисаветинской обители милосердия иерея Василия Байшева; генерального директора компании-застройщика УТПК Михаила Ивлева.

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