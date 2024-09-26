26 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

26 сентября, четверг

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Поддержка новых территорий комплексного развития». В повестке – вопрос о комплексном благоустройстве территорий новой жилой застройки. Участники заседания посетят два объекта: в 10:30 – ЖК «Нагорный» (перекресток ул. Татищева и ул. Токарей); в 11:30 – ЖК «Изумрудный бор» (перекресток пр. Космонавтов и ул. Архитектора Антонова).

В 10:00 на базе Уральского федерального университета начнут работу выставка «Электротранспорт Урала» и 4-е Всероссийское совещание по развитию электрического транспорта и сопутствующей инфраструктуры. Цель мероприятий – оценить перспективы использования электрического транспорта в городской, коммунальной и туристической инфраструктуре УрФО, наметить пути взаимодействия заказчиков, властей, эксплуатационных предприятий, поставщиков транспортных средств, ЭЗС, услуг и комплектующих. На выставке «Электротранспорт Урала» перед главным учебным корпусом УрФУ (ул. Мира, 19) будет представлен подвижной состав для городского общественного транспорта, коммерческий, коммунальный, служебный, туристический, корпоративный электротранспорт, средства индивидуальной мобильности, зарядные станции, оборудование и комплектующие.

В 11:00 в Свердловском областном медицинском колледже (Сиреневый бульвар, 6) стартует конкурс профмастерства в здравоохранении в рамках проекта «Славим человека труда» в номинации «Лучшая медицинская сестра».

В 14:00 (12:00 мск) в ТАСС состоится экспертная дискуссия в формате телемоста Москва – Санкт-Петербург – Екатеринбург – Новосибирск – Вологда – Анапа, посвященная обсуждению роли, мотивов и механизмов стимулирования частных инвестиций в науку. В мероприятии в Москве примут участие вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, учредитель фонда «Фронтмед», генеральный директор ИК «Велес капитал» Алексей Гнедовский, основатель и президент «РАТМ Холдинг» Эдуард Таран, генеральный директор компании «SR Space» Олег Мансуров, президент ЗАО «Медицинские технологии» Анатолий Дабагов, директор АНО «Премия Христофора Леденцова» Людмила Линдблад, заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Роман Камаев, вице-президент, начальник управления устойчивого развития, ПАО «Промсвязьбанк» Екатерина Кузьмина, заместитель директора Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Николай Троцкий и координатор молодежного сообщества «Вызов» Валерия Родина. В пресс-центре в Новосибирске – проректор по научной работе и инновациям Новосибирского государственного технического университета Артур Отто. В студии Вологды – депутат законодательного собрания Вологодской области Анатолий Дианов. В студии Анапы – генеральный директор Первого международного цифрового университета Нинель Морозова. В Екатеринбурге – председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров.

В 14:00 состоится пресс-тур в сельскохозяйственный производственный кооператив «Битимский» на уборку овощей и в овощехранилище (Первоуральск, село Битимка, ул. Совхозная, 7). Первый заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сергей Шарапов оценит ход уборочной кампании.

В 19:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) в рамках выставки «Судебные хроники» состоится первый паблик-ток, подготовленный совместно со Свердловским областным судом. Судья Андрей Минеев расскажет о самых громких уголовных процессах последних десятилетий. Будут рассматриваться: дело уктусского стрелка Александрова; дело о массовых беспорядках в Цыганском поселке на ул. Депутатской; дело о заказном убийстве авторитета Арутюняна в 2011 году, закончившееся оправдательным вердиктом для Мовсура Хасаева; дело ОПГ Бинерта, Воронцова, Чугаева (ограбление ювелирного магазина на ул.Технической). Модератор встречи – директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

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