27 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

27 сентября, пятница

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по детским садам. В программе – посещение трех уникальных дошкольных учреждений. В одном из них создан центр детского изобретательства, в другом работает сразу несколько музеев, а в третьем занимаются ранней профориентацией и сотрудничают с вузами и предприятиями. Руководители садиков, воспитатели и представители Департамента образования Администрации города Екатеринбурга расскажут об образовательных программах в детских садах, поделятся информацией о работе дошкольных учреждений уральской столицы и их достижениях. Пресс-тур посвящен Дню воспитателя и работников дошкольных учреждений, который отмечается 27 сентября.

В 10:00 в Екатеринбурге (ул. Розы Люксембург, 49) состоится I Уральский онкологический форум для пациентов и их родственников. На форуме выступят опытные онкологи из Москвы, Екатеринбурга, а слушателями – те, кто столкнулся с болезнью. Ключевыми темами для обсуждения станут современные методы профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований. Маршрутизация пациентов, реабилитация после лечения, паллиативная помощь, комплексный подход к устранению болевого синдрома при онкозаболеваниях и другие. Спикеры: представители министерства здравоохранения Свердловской области; Денис Демидов, главный внештатный онколог; Надежда Собина, руководитель регионального представительства ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй»; врачи-онкологи и пациенты Свердловского областного онкодиспансера.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам сезона велосипедов и аренды электросамокатов в Екатеринбурге. О статистике ДТП с электросамокатами и велосипедами в Екатеринбурге, а также о мерах безопасности на дорогах в осенне-зимнее время расскажут начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Антон Попов, начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков и председатель Межрегиональной общественной организации «Вело-Город» Константин Мочалов.

В 12:00 специалисты Станции переливания крови ФМБА в ДК «Сортировочный» (ул. Соликамская, 4) проведут мастер-класс по обучению навыкам оказания первой помощи. Участникам покажут, как остановить кровотечение, научат алгоритму сердечно-лёгочной реанимации, правилам помощи при эпилепсии, оказанию первой помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути, действиях при ожогах и обморожениях.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная трудоустройству людей с ОВЗ и инвалидностью в Свердловской области. О новом порядке квотирования рабочих мест для людей с инвалидностью, возможностях их трудоустройства и профессиональной адаптации, социальных проектах по повышению конкурентоспособности людей с ОВЗ расскажут начальник отдела специальных программ и трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Ольга Озорнина, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области Михаил Балакин и руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» Светлана Чешко.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная лесовосстановительным работам в Свердловской области. О лесовосстановительных работах, объеме ущерба от пожаров, количестве посадочного материала, а также об итогах акции «Сохраним лес» расскажут заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергей Куплевацкий, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Сергей Евко, директор Билимбаевского лесничества Иван Гилев и директор Березовского лесничества Михаил Калгин.

В 15:30 состоится пресс-день на съемочной площадке фильма «Бажов. Одолженное время» (Екатеринбург, пр. Ленина, 52). Руководитель благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов расскажет о съемочном процессе и ответит на вопросы журналистов. С 16:00 до 18:00 пройдет заключительный съемочный день фильма.

В 16:00 состоится финал конкурса «А ну-ка, девушки!» на Уральском оптико-механическом заводе (Екатеринбург, ул. Восточная, 33Б). В рамках конкурса свои таланты представят 10 сотрудниц предприятия.

В 19:00 в «МТС Live Холле» состоится Кубок губернатора Свердловской области по КВН. Средний Урал представят команды из Екатеринбурга «Салют», «Ёлки-Палки», «Квентин Таранбеков», «Ближе к детям» и команда из Камышлова «Леон Киллер». Также за Гран-при поборются команды, представляющие Уфу – «Парни из Уфы», Пермь – «По-новому», Нижний Новгород – «Еррор 404», Москву – «Мастер муси» и Суходол Самарской области – «Жмж».

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