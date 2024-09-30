30 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

30 сентября, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года» в Свердловской области. Об этапах и площадках проведения конкурса в регионе, количестве участников, критериях оценивания и эффективных способах подготовки конкурсантов расскажут заместитель директора департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Евгения Созыкина, заместитель председателя Свердловской областной организации Российского союза молодежи, директор регионального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года 2024» Алена Андриянова и директор лицея № 110 Игорь Сметанин. Очный региональный этап конкурса «Ученик года» в Свердловской области пройдет с 23 сентября по 20 октября.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная юбилею Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. В. В. Тетюхина в Нижнем Тагиле и созданию медицинского направления на цифровой платформе экосистемы «Космос». Об успехах и достижениях учреждения за 10 лет, перспективах развития центра, внедрении новых методик и возрастающей актуальности ревизионного эндопротезирования, а также о включении центра в цифровую платформу экосистемы «Космос» расскажут генеральный директор Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. В. В. Тетюхина Алексей Щелкунов, главный врач центра Сергей Амзаев и генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу сезона 2024/2025 и планам баскетбольного клуба «Уралмаш». О старте нового сезона, особенностях работы тренера команды, ожиданиях от предстоящих матчей, а также о планах развития клуба расскажут директор по развитию БК «Уралмаш» Алексей Брег-Брегман, главный тренер команды Ростислав Вергун и капитан команды Антон Глазунов.

В 14:00 на стадионе «Екатеринбург-Арена» (ул. Репина, 5) состоится патриотическая акция, посвященная Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Участие в акции примут представители исполнительных органов государственной власти Свердловской области, молодежных и военно-патриотических общественных организаций.

В 19:00 в креативном кластере «Л52» (пр. Ленина, 52) для журналистов пройдет закрытая презентация выставки «Мое собачье дело», посвященной 95-летию Свердловского клуба служебного собаководства. Артисты и первые посетители почитают вырезки из старых газет и заметки писателя и журналиста Бориса Рябинина об отношении к домашним животным и о работе клуба. Также пройдет встреча с начальником кинологической службы РЖД Анной Рутковской и ее тремя собаками, которые продемонстрируют поисковые навыки. Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Дмитрий Киряев проведет кураторскую экскурсию по выставке: расскажет о всех этапах существования клуба, а также о породах собак, которые в разное время разводили его участники.

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