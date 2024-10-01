1 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

1 октября, вторник

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнут работу Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. В 11:00 на стенде Свердловской области (павильон № 1) состоится официальное открытие Международной строительной недели. Участники: Александр Ломакин, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области; Алексей Орлов, глава Екатеринбурга; Вячеслав Трапезников, президент Гильдии строителей Урала; Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту XXXV Открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге. О конкурсной программе фестиваля, географии участников, составе жюри, тематике конкурсных работ, а также о тенденциях в документальном кино расскажут программный директор фестиваля Инна Демежко, председатель жюри фестиваля Михаил Трофименков и председатель отборочной комиссии фестиваля Андрей Железников.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube