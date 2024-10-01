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Вторник, 1 октября 2024, 06:52 мск

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1 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

1 октября, вторник

  • В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнут работу Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. В 11:00 на стенде Свердловской области (павильон № 1) состоится официальное открытие Международной строительной недели. Участники: Александр Ломакин, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области; Алексей Орлов, глава Екатеринбурга; Вячеслав Трапезников, президент Гильдии строителей Урала; Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей».
  • В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту XXXV Открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге. О конкурсной программе фестиваля, географии участников, составе жюри, тематике конкурсных работ, а также о тенденциях в документальном кино расскажут программный директор фестиваля Инна Демежко, председатель жюри фестиваля Михаил Трофименков и председатель отборочной комиссии фестиваля Андрей Железников.

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