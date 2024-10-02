2 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

2 октября, среда

В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» продолжит работу международный форум 100+ TechnoBuild.

– В 09:40 начнется брифинг «Зеленое строительство: ключевые решения и тенденции, опыт Бразилии и Индии» (конгресс-центр, зал № 3.9). Спикеры: Гай Имз, председатель совета по экологическому строительству RuGBC; Фелипе Фария, генеральный директор, Совет по экологическому строительству Бразилии; Картикеян Саттанатан, заместитель исполнительного директора, Индийский совет по экологическому строительству.

– С 10:00 до 11:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» на форуме 100+ TechnoBuild с открытой лекцией «Развитие малых городов» выступит блогер и дизайнер Артемий Лебедев (зал № 3.3). Вход на мероприятие бесплатный, по регистрации.

– В 13:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» на форуме 100+ TechnoBuild состоится брифинг заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Константина Михайлика «Цифровая трансформация Стройкомплекса России». Точка сбора: у зала пленарных заседаний в конгресс-центре (конгресс-центр, 1 этаж, зал пленарных заседаний).

– В 16:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится брифинг ВИП-участников 100+ TechnoBuild по итогам пленарного заседания «Строительство будущего» (пресс-волл у зала пленарных заседаний, 1 этаж конгресс-центра). Участники: Александр Ломакин, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

– В 16:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (конгресс-центр, зал № 3.9) состоится сессия ТАСС «Зеленое» строительство: модное веяние или насущная необходимость». О перспективах «зеленого» строительства и его цифровизации, развитии автоматизированных систем индикации многоквартирных и индивидуальных домов, строительстве зданий с вертикальным озеленением и национальных стандартах расскажут директор Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Калинкин, руководитель направления подразделения «Устойчивое развитие и зеленое строительство» ДОМ.РФ Артем Селезнев, председатель правления национального Союза зеленых строителей Евгений Тимонин, главный архитектор, управляющий партнер проектной мастерской ITEM Андрей Софронов, руководитель экологического инжиниринга ООО «Нью Иммо Сервисиз» Никита Рудь, заведующая кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры, вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов РФ Марина Дивакова, доцент Уральского государственного архитектурно-художественного университета имени Н.С.Алферова Александр Гущин и председатель ТК 366 «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная продукция» Андрей Бенуж.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике агрессивного поведения детей и подростков в Свердловской области. О причинах появления агрессии у детей, правонарушениях, связанных с подростковой жестокостью, мерах профилактики, а также о рекомендациях для родителей и педагогов расскажут уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, детский психиатр, заведующая филиалом «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы Светлана Хабарова и директор Екатеринбургского Центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» Юлия Соболева.

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