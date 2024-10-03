3 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

3 октября, четверг

В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» продолжит работу международный форум 100+ TechnoBuild. В 11:00 состоится брифинг " VII российский форум BIM-технологий. Импортозамещение возможно!" (пресс-центр, 2 этаж). Спикер – Максим Нечипоренко, советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В 13:30 в павильоне № 1 начнется пресс-конференция по итогам пленарного заседания Уральского форума недвижимости «Время сильных». Вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль, президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников, директор по маркетингу и аналитике ГК «Атомстройкомплекс» Станислав Оханов, руководитель направления «Аккредитивы» Уральского банка ПАО «Сбербанк» Екатерина Логинова, начальник управления партнерских ипотечных продаж ПАО «Банк ВТБ» Ирина Качурина подведут краткие итоги пленарной сессии, ответят на вопросы журналистов о развитии городской среды Екатеринбурга, тенденциях в части изменения цен на первичном и вторичном рынках, расскажут о ситуации с объемами ввода нового жилья.

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту Международной туристской выставки Expotravel-2024 в Екатеринбурге. О программе выставки, реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», расширении географии полетов из Екатеринбурга в Азию, а также о ситуации в туристической отрасли в стране и мире расскажут президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев, директор Департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форукшина и генеральный директор международного туроператора Анара Уралова. Выставка Expotravel-2023 пройдет в Екатеринбурге 3 и 4 октября.

В 14:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 7А) огласят приговор Гафору Гафорзоде и Илёсу Бобиеву, обвиняемым в убийстве двух человек и в покушении на убийство трех человек во время массовой драки на ул. Бардина в Екатеринбурге в июне 2023 года. Судья Павел Неретин.

В 15:00 в конференц-зале Дворца культуры железнодорожников (Екатеринбург, ул. Свердлова, 35) состоится пресс-подход организаторов Всероссийского духового форума с участием заместителя министра культуры Свердловской области Романа Дорохина, заслуженного артиста России, профессора, заведующего кафедрой оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных Владимира Лебусова и профессора Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженного работника высшей школы России, кандидата искусствоведения Виктора Худолея.

В 16:00 в Доме учителя (Антона Валека, 8, к. 304) состоится встреча с молодыми педагогами Екатеринбурга, посвященная Дню учителя. У журналистов города будет возможность пообщаться с молодыми учителями, которые первый или второй год преподают в городских образовательных учреждениях.

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