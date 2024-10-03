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Четверг, 3 октября 2024, 06:21 мск

Новости Екатеринбург

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3 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

3 октября, четверг

  • В 12:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту Международной туристской выставки Expotravel-2024 в Екатеринбурге. О программе выставки, реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», расширении географии полетов из Екатеринбурга в Азию, а также о ситуации в туристической отрасли в стране и мире расскажут президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев, директор Департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форукшина и генеральный директор международного туроператора Анара Уралова. Выставка Expotravel-2023 пройдет в Екатеринбурге 3 и 4 октября.
  • В 14:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 7А) огласят приговор Гафору Гафорзоде и Илёсу Бобиеву, обвиняемым в убийстве двух человек и в покушении на убийство трех человек во время массовой драки на ул. Бардина в Екатеринбурге в июне 2023 года. Судья Павел Неретин.
  • В 15:00 в конференц-зале Дворца культуры железнодорожников (Екатеринбург, ул. Свердлова, 35) состоится пресс-подход организаторов Всероссийского духового форума с участием заместителя министра культуры Свердловской области Романа Дорохина, заслуженного артиста России, профессора, заведующего кафедрой оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных Владимира Лебусова и профессора Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженного работника высшей школы России, кандидата искусствоведения Виктора Худолея.
  • В 16:00 в Доме учителя (Антона Валека, 8, к. 304) состоится встреча с молодыми педагогами Екатеринбурга, посвященная Дню учителя. У журналистов города будет возможность пообщаться с молодыми учителями, которые первый или второй год преподают в городских образовательных учреждениях.

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