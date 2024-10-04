4 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

4 октября, пятница

В 10:00 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8, онлайн-трансляция не предусмотрена) состоится пресс-конференция пресс-центра «Интерфакс», посвященная Дню чтения. Знакомство с уральскими писателями, литературные игры, мастер-классы и флешмобы: акция «День чтения» в этом году посвящена 90-летию Свердловской области. Как тема юбилея региона будет отражена в программе акции? Какие книги весь день будут читать взрослые и дети? На эти и другие вопросы ответят: Роман Дорохин, заместитель министра культуры Свердловской области; Ольга Кузнецова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина; Марина Коваль, заместитель директора Муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга; Ирина Гильфанова, директор Свердловской областной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Мамина-Сибиряка; Ольга Титова, директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. Белинского; Евгений Колосов, заместитель директора Свердловской областной межнациональной библиотеки; Ольга Фадеева, писатель-иллюстратор.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XVI Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале». О целях и задачах форума, программе мероприятий, ключевых темах и экспертах, а также о доступности юридической помощи на Урале расскажут уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, проректор по молодежной политике Уральского государственного юридического университета им. В. Ф. Яковлева Даниил Сергеев, исполнительный директор – руководитель аппарата Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Антон Мануйлов, вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области Наталья Сидоркина, председатель Совета молодых юристов Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», представитель Коллегии адвокатов и генерального партнера форума Полина Пестерева и представитель адвокатского бюро и генерального партнера форума Юрий Подольский. XVI Всероссийский форум «Юридическая неделя на Урале» пройдет в Екатеринбурге с 7 по 12 октября.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная объявлению победителей и подведению итогов XXV Общенациональной литературной премии им. П.П. Бажова. И.о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, председатель Союза писателей России Николай Иванов, председатель правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России Борис Долинго и директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив Синара Наталья Левицкая подведут итоги премии, назовут имена победителей и расскажут об особенностях Бажовского фестиваля. Награждение состоится 4 октября в Екатеринбурге в Доме писателя.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня учителя в Свердловской области. О запланированных мероприятиях ко Дню учителя, вызовах, с которыми сталкиваются педагоги, а также о методах повышения престижа профессии учителя расскажет первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Тренихина. День учителя в России отмечается 5 октября.

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