7 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

7 октября, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная 65-летию Уральской торгово-промышленной палаты. О миссии Уральской ТПП и основных достижениях за 65 лет, трансформации международных отношений, а также о приоритетных направлениях работы в текущее время расскажут президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и вице-президенты Уральской ТПП Даниил Мазуровский, Михаил Козлов и Светлана Окулова.

В 11:00 креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 16, 2 этаж) состоится открытие XVI Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале». Участвуют: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, председатель Свердловского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Ирина Чемезова, омбудсмены других регионов, представители Федеральной налоговой службы.

В 12:30 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную оплате имущественных налогов в Свердловской области. Жители Свердловской области начали получать уведомления об оплате имущественных налогов: каковы суммы начислений? Сколько поступлений пришло в региональный бюджет Свердловской области? Какие изменения будут учтены при расчете налога за 2024 год? На эти и другие вопросы ответят: Павел Ваняшин, начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области; Виктор Лузин, начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Свердловской области. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

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