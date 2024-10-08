8 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

8 октября, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание.

В 10:00 в Деловом выставочном центре (ул. Куйбышева, 44а/1) состоится форум «Санкур-эволюция», в рамках которого опытные представители российской сферы туризма и санаторно-курортных услуг обсудят возможности уральских курортов. Планируется участие в мероприятии: главного внештатного специалиста по санаторно-курортному лечению, главного врача здравницы «Липовка» Ирены Базите, редактора федерального отраслевого журнала «Санаторно-курортная отрасль» Сергея Дмитриева.

В 10:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется брифинг главного специалиста минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александра Харитонова. Он расскажет о вакцинации от гриппа жителей Екатеринбурга, о ее темпах, возможностях сделать прививку для взрослых и детей, охарактеризует вирус гриппа, который циркулирует в этом году, и поделится информацией о методах профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний.

В 10:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов подведет итоги сезона осенних субботников в Екатеринбурге, расскажет об объемах убранного мусора, количестве горожан, которые приняли участие в субботниках, и планах по зимнему содержанию города.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ходу осеннего призыва в Свердловской области. Осенняя призывная кампания началась в Свердловской области: сколько новобранцев планируется набрать для прохождения военной службы из Свердловской области? Есть ли нововведения в правилах призыва? На эти и другие вопросы ответит военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном Rutube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению вопросов здорового подхода к вегетарианству. О влиянии исключительно растительной пищи на организм человека, опасности перехода от альтернативного рациона к расстройству пищевого поведения, а также о том, кому необходимо и противопоказано вегетарианство, расскажут главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина и главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Рязанского музыкального театра в Новоуральске. О программе гастролей, участниках театрального проекта, значимости обмена опытом для региональных театров расскажут и.о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, директор Новоуральского театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин и руководитель пресс-службы Рязанского музыкального театра Ирина Бочарова.

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