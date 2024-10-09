9 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

9 октября, среда

В 11:00 на территории Шувакишского лесопарка в Екатеринбурге пройдет церемония закладки первого камня в основание новой мечети. Главный гость – глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

В 12:00 во Дворце культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) пройдёт торжественное закрытие и церемония награждения победителей II Международного гражданско-патриотического смотра-конкурса произведений и достижений искусства народного творчества «Моё Отечество».

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная старту нового потока Университета неформального образования «Активные старшие». Участники пресс-конференции: директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева; директор Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Ирина Черемисинова; клинический психолог и начальник консультативно-оздоровительного отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач; директор благотворительного фонда СКБ Контур Светлана Скользкова; руководитель проектов по развитию корпоративной культуры, куратор волонтерского движения Сбера на Урале Александра Криворучко.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная премьере спектакля «Перевал Дятлова» в Серовском театре драмы им. А.П. Чехова. Участники пресс-конференции: директор Серовского театра драмы им. А.П. Чехова Владимир Пантелеев; главный режиссер театра Александр Сысоев; заведующая литературно-драматургической частью театра Мария Зырянова.

В 15:30 в Екатеринбурге (ул. Куйбышева, 38А) у здания Синагоги состоится открытие площади Спасения и монумента «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста. Ожидается, что участие в мероприятии примет главный раввин России Берл Лазар.

В 16:50 в Екатеринбурге в Деловом выставочном центре (ул. Куйбышева, 44а/1, конференц-зал № 1, 3-й этаж) состоится пресс-конференция по итогам Евразийского форума инноваторов курортной отрасли, оздоровления и гостеприимства «САНКУР-эволюция».

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