российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 октября 2024, 05:41 мск

Новости Екатеринбург

Анонсы событий,

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

10 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

10 октября, четверг

  • В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню зрения и доступности офтальмологической помощи в Свердловской области. О наиболее распространенных в регионе заболеваниях органов зрения, профилактике и лечении, современных рисках для зрения детей и взрослых, а также доступности офтальмологической помощи расскажут главный внештатный специалист-офтальмолог Свердловской области, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», к.м.н. Олег Шиловских и главный внештатный детский специалист-офтальмолог по УрФО Елена Степанова.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Анонсы, Урал, Россия,