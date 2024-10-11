11 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

11 октября, пятница

В 11:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение модифицированных банкнот номиналом 5000 рублей, на которых изображены достопримечательности Екатеринбурга и других городов УрФО. Ожидается, что в мероприятии примут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова. В ходе пресс-конференции новую купюру можно будет изучить с помощью специального оборудования, которое используют эксперты Банка России.

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