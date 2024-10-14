14 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

14 октября, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов летних экспедиций уральских ученых и планам на предстоящий сезон. О раскопках в районе Шигирского торфяника, изучении вулканов Курильских островов, исследованиях формирования современного генетического разнообразия животных на территории Дагестана, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Красноярского края, а также об анализе миграции мелких млекопитающих в заповеднике «Оренбургский» расскажут профессор кафедры археологии и этнологии УрФУ, доктор исторических наук Ольга Корочкова, ведущий научный сотрудник лаборатории палеовулканизма и региональной геодинамики Института геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Александр Малышев, заведующий лабораторией филогенетики и биохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН, доктор биологических наук Александр Бородин, научный сотрудник лаборатории популяционной экологии и моделирования Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат биологических наук Кирилл Маклаков.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XIV Международной библиотечной конференции «НЕконфа» в Екатеринбурге. О программе конференции, вопросах внедрения новых технологий в библиотечную сферу, международном сотрудничестве, а также о трансформации компетенций библиотекарей в цифровую эпоху расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, член правления, председатель секции по международному сотрудничеству Российской библиотечной ассоциации Светлана Горохова, директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова, заместитель директора по научной и методической деятельности Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Начапкина, директор Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Ирина Черемисинова и преподаватель русского языка, литературы и культуры Кафедры славянских и финно-угорских исследований Делийского университета Гириш Мунджал (Индия). Конференция пройдет 15-16 октября в Екатеринбурге, ее посетят специалисты из 8 стран и 30 городов России.

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