15 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

15 октября, вторник

В 09:30 начнется пресс-тур на производства высокотехнологичных компаний-участников программы «Региональные чемпионы», работающие в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле. Мероприятие стартует от здания правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1). Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков посетит предприятия «Дата-Центр-Автоматика» (производитель ПО для оцифровки процессов на заводах), LIGA (производитель мультимедийного оборудования и устройств самообслуживания: касс, информационных и интерактивных табло), Iridi (разработчик платформы для автоматизации домов и зданий).

В 10:00 уральский производитель беспилотных летательных аппаратов компания «Лаборатория будущего» на площадке технопарка «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) представит сценарии применения своей продукции в энергетике, промышленности, а также на службе МЧС и медицины катастроф. Представители профильных министерств Свердловской области, энергетических компаний и других отраслевых организаций оценят возможности применения БПЛА для поиска и спасения людей в лесах, обнаружения очагов лесных пожаров, доставки грузов и биоматериалов, установки камер видеонаблюдения дронами, использования беспилотных систем для диагностики, ремонта и предотвращения образования гололеда на линиях электропередачи напряжением 35‑220 кВ.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к ХI Международному туристскому форуму «Большой Урал – 2024» в Екатеринбурге. О деловой программе мероприятия, ключевых темах и главных спикерах, целях и задачах форума, перспективах осенне-зимнего туристического сезона на Урале, а также о реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе расскажут директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области Марина Чистякова и председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова. В этом году мероприятие пройдет 18-19 октября. Международным партнером форума стала Республика Беларусь.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с раком молочной железы и профилактике онкозаболевания в Свердловской области. О выявлении и лечении рака молочной железы в Свердловской области, важности диспансеризации и ранней диагностики заболевания расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области, главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи министерства здравоохранения Свердловской области Денис Демидов, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова и руководитель проектной деятельности Свердловской региональной благотворительной общественной организации помощи онкологическим больным «Вместе ради жизни» Юлия Аристова.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 на выездное заседание на Северную фильтровальную станцию МУП «Водоканал» (пр. Космонавтов, 21) отправится постоянная комиссия гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (отъезд от здания администрации города, со двора).

В 15:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетит Верх-Исетское ДЭУ (ул. Зоологическая, 9а), где проконтролирует готовность уборочной техники, переоборудованной для работы в зимний период.

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