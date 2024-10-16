16 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

16 октября, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 10:00 в Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме (Екатеринбург, ул. Большакова, 65) пройдет международный фестиваль «Мастерство, творчество, поиск молодых в кулинарном искусстве», посвященный Году семьи. Участие в фестивале примет заместитель министра агропромышленного конкурса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская. Главной темой фестиваля станет «Семейная кулинарная книга». Участники будут соревноваться в номинациях «Дома как в ресторане», «Сытый студент», «Фокачча Арт», «Вкусно, национально» и «Кулинария – это у нас семейное».

В 11:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (зал № 3.9) в рамках международной выставки «Дорога 2024» состоится сессия ТАСС «Технологическая независимость в дорожно-коммунальном машиностроении». О влиянии санкций на развитие коммунального и дорожного машиностроения в России, изменениях в подходах к импортозамещению отрасли, проблемах локализации производства и дефицита компонентной базы, применении новых технологий зимнего содержания дорог, а также о современных тенденциях создания безопасной городской среды расскажут заместитель начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Станислав Черторыжский, заместитель председателя комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и государственно-частному партнерству, генеральный директор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Мария Ярмальчук, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, председатель комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга Василий Пониделко, заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, заместитель главы Тюмени, директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин, исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Юлия Антонова, советник генерального директора по развитию Уральского завода противогололедных материалов Евгений Немировский и председатель совета директоров АО «Кургандормаш» Юрий Авдалов.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 15:00 во Дворце бракосочетания Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 3) состоится праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню отца. На мероприятие приглашены папы с детьми и семейные пары с новорожденными, а также многодетные семьи. Запланированы торжественная регистрация рождения и вручение свидетельств, поздравления от представителей духовенства и регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России», вручение удостоверений многодетным семьям.

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