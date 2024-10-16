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Среда, 16 октября 2024, 07:28 мск

Новости Екатеринбург

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16 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

16 октября, среда

  • В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.
  • В 10:00 в Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме (Екатеринбург, ул. Большакова, 65) пройдет международный фестиваль «Мастерство, творчество, поиск молодых в кулинарном искусстве», посвященный Году семьи. Участие в фестивале примет заместитель министра агропромышленного конкурса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская. Главной темой фестиваля станет «Семейная кулинарная книга». Участники будут соревноваться в номинациях «Дома как в ресторане», «Сытый студент», «Фокачча Арт», «Вкусно, национально» и «Кулинария – это у нас семейное».
  • В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.
  • В 15:00 во Дворце бракосочетания Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 3) состоится праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню отца. На мероприятие приглашены папы с детьми и семейные пары с новорожденными, а также многодетные семьи. Запланированы торжественная регистрация рождения и вручение свидетельств, поздравления от представителей духовенства и регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России», вручение удостоверений многодетным семьям.

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