17 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

17 октября, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов 2024 года и планам на зимний сезон в парке Маяковского. О культурно-развлекательной программе на ближайшие месяцы и подготовке к Новому году, открытии снежного парка, а также об итогах работы парка Маяковского в 2024 году расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков и директор парка Маяковского Павел Зубакин.

В 14:00 в большом фойе Свердловской филармонии (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38А) состоится презентация Фестиваля фортепианных дуэтов. Его представят французский дуэт Людмила Берлинская и Артур Ансель, главный дирижер и художественный руководитель Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс и первый заместитель директора Свердловской филармонии по творческому планированию Рустем Хасанов. Фестиваль фортепианных дуэтов пройдет в Свердловской филармонии с 19 по 22 октября. Его участники – пианисты-звезды из России и Франции.

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