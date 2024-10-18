18 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

18 октября, пятница

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на внеочередное выездное заседание отправится постоянная комиссия гордумы по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Участники заседания посетят постоянно действующие универсальные ярмарки (ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Баумана, 56, ул. Баумана, 58), где обсудят вопрос об организации и проведении выставок и ярмарок на территории города. Второй вопрос повестки – о работе по выносу и демонтажу незаконно размещенных нестационарных торговых объектов (склад демонтированных НТО, пересечение улиц Бебеля – Кушвинская).

В 10:00 в техникуме индустрии питания и услуг «Кулинар» (ул. Луначарского, 128) пройдет гастрономический фестиваль «Евразия ФЭСТ 2024». Участие в фестивале примет заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская.

В 10:25 в конференц-зале креативного кластера «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) состоится пресс-подход в рамках XI Международного туристического форума «Большой Урал» с участием заместителя губернатора Свердловской области Василия Козлова, заместителя директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Елены Васильевой и директора Центра развития туризма Свердловской области Марины Чистяковой. Спикеры обсудят новые подходы в развитии туристических продуктов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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