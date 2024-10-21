21 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

21 октября, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в формате телемоста Новосибирск – Екатеринбург – Мехико состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международной научной химико-технологической конференции «Динамические процессы в каталитических структурах», которая пройдет в Тюмени с 28 по 31 октября. О программе конференции в пресс-центре в Новосибирске расскажет организатор мероприятия, ведущий научный сотрудник Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН Андрей Загоруйко. В Екатеринбурге о географии участников и сотрудничестве между Тюменским государственным университетом и Национальным политехническим институтом (Мехико) расскажут проректор ТюмГУ Евгений Вдовин и директор Школы естественных наук ТюмГУ Андрей Елышев. По видеосвязи из Мехико о совместных проектах с уральскими и сибирскими учеными расскажет профессор Национального политехнического института Хорхе Анчейта.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная объявлению потенциальных благополучателей Екатерининской ассамблеи – 2024. Советник президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, заместитель председателя попечительского совета Екатерининской ассамблеи Михаил Черепанов назовет благополучателей, а также расскажет о ходе подготовки к благотворительному аукциону.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам кибербезопасности и проведению всероссийских студенческих киберучений в Екатеринбурге. О программе и количестве участников студенческих соревнований по кибербезопасности, их актуальности, ходе и специфике учений, а также о повышении информационной безопасности в регионе расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, директор Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков, генеральный директор УЦСБ Валентин Богданов, руководитель направления UDV Security UDV Group Алексей Шанин и руководитель направления кибербезопасности в «СКБ Контур» Павел Зимарев.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube