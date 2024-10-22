22 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

22 октября, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты обсудят вопросы «О перспективах развития инфраструктуры физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург»; о повышении зарплаты помощникам и другие.

В 14:15 в Свердловском областном суде состоится оглашение приговора по делу об убийстве несовершеннолетней в Каменске-Уральском. На скамье подсудимых Эдуард Голиков, который обвиняется в убийстве, покушении на изнасилование и краже. Судья Павел Неретин.

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