23 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

23 октября, среда

В 10:30 на территории Ново-Тихвинского женского монастыря (ул. Зеленая роща, 1, некрополь) состоится торжественное освещение митрополитом Евгением кенотафа (памятного креста) первому председателю Екатеринбургского окружного суда Андрею Григорьевичу Бутакову.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с картелями в Свердловской области. О статистике по выявлению картельных сговоров в Свердловской области, ответственности нарушителей, резонансных делах и изменениях в законодательстве расскажут заместитель руководителя Свердловского УФАС России Сергей Волков и начальник отдела по борьбе с картелями Свердловского УФАС России Ольга Смирнова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу социально-экономического развития регионов УрФО в первом полугодии 2024 года. О тенденциях социально-экономического развития регионов УрФО в первом полугодии 2024 года, реакции экономики на изменение геополитической обстановки в мире, перспективах сохранения устойчивости в 2025 году расскажут директор Института экономики УрО РАН, д.э.н. Юлия Лаврикова, заместитель директора Института экономики УрО РАН по научной работе, к.э.н. Арина Суворова, руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова и руководитель сектора экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН, к.э.н. Григорий Коровин.

В 12:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (район лаудж-зоны в павильоне № 1) состоится открытие IX Международной выставки современных технологий, оборудования и спецтехники для горнодобывающей промышленности «Рудник». Участвуют свыше 250 компаний из 72 городов России, Беларуси, Казахстана и Китая. В 13:00 начнется главное пленарное заседание «Технологическое лидерство» (конгресс-холл в павильоне № 2). Завершится мероприятие 25 октября.

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