24 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

24 октября, четверг

С 10:00 до 13:00 на трех площадках состоится презентация цикла сбора и переработки макулатуры в Свердловской области в рамках Всероссийской акции «БумБатл» в поддержку нацпроекта «Экология»:

– В 10:00 в пункте сбора макулатуры добровольческого движения «Дорогами добра» (Екатеринбург, ул. Шарташская, 21) председатель Свердловского регионального отделения Всероссийского движения «Экосистема» Валерий Басай расскажет, как жители региона смогут принять участие в акции. Волонтёры проведут мастер-класс по правильному сбору мусора.

– В 11:00 на площадке регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (Екатеринбург, ул. Посадская, 3) директор предприятия ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова презентует работу сети пунктов приема вторичного сырья в населенных пунктах региона.

– В 12:00 на площадке мусороперерабатывающего предприятия (Екатеринбург, ул. Монтажников, 8) руководитель ООО «Уралвторма» Андрей Таганкин покажет поэтапный процесс переработки бумаги, собранной в ходе акции.

В 10:00 на площадке Уральского оптико-механического завода имени Э.С. Яламова (Екатеринбург, ул. Восточная, 33Б) начнется Корпоративный демографический форум Уральского федерального округа. Участие в форуме примут представители Министерства труда и социальной защиты РФ, правительства Свердловской области, промышленных предприятий и общественных организаций региона. Участники форума поделятся лучшими корпоративными практиками и мерами поддержки молодых, многодетных и многопоколенных семей.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению промежуточных итогов работы Уральского таможенного управления в 2024 году. О промежуточных итогах деятельности управления в 2024 году, особенностях работы в условиях санкций, объеме контрафактной продукции, актуальных данных о перечислениях в федеральный бюджет, транспортно-логистическом потенциале Уральского федерального округа, а также о запланированных праздничных мероприятиях расскажет начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. День таможенника РФ отмечается 25 октября.

В 11:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится официальное открытие Второго IT-конгресса и выставки «Форум Будущего». В открытии примет участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. С 10:00 до 16:00 пройдет международная конференция «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта». В 10:00 с докладом выступит министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков. В 12:00 до 13:30 состоится круглый стол «Творчество и искусственный интеллект». Один из спикеров – пианист Борис Березовский.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube