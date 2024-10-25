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Пятница, 25 октября 2024, 06:19 мск

Новости Екатеринбург

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25 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

25 октября, пятница

  • В 14:30 в Железнодорожном суде Екатеринбурга (ул. Малышева, д.2б., к. 302) начнется рассмотрение гражданского дела по иску гражданина Вьетнама к племяннику, тоже гражданину Вьетнама, ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» и МКУ «Служба городских кладбищ». Суть иска: в 2024 году в Екатеринбурге скоропостижно скончался гражданин Вьетнам Ву В.Т., ответчики, не сообщив о кончине истцу, кремировали тело, а прах поместили в колумбарий. Брат усопшего обратился к ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» и МКУ «Служба городских кладбищ» с требованием выдать прах для захоронения во Вьетнаме с соблюдением традиций, но получил отказ. Истец просит признать договор племянника с ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» недействительным, а захоронение – незаконным.
  • В 17:00 в кинотеатре «Дом кино» (ул. Луначарского, 137, 2 этаж) состоится открытие Фестиваля китайского кино, которое организовано в рамках Годов культуры России и Китая, приуроченных к 75-летию установления двусторонних дипломатических отношений между странами. В церемонии открытия примут участие замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг, и.о. генерального консула КНР в Екатеринбурге Ван Тун, директор Центра документации общественных организаций Свердловской области Алексей Гагарин.

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