28 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

28 октября, понедельник

В 10:30 в Свердловском областном суде состоится очередное заседание по делу Вероники Наумовой, обвиняемой в 62 преступлениях против опекаемого ею 5-летнего ребенка.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу социально-экономического развития регионов УрФО в первом полугодии 2024 года. О тенденциях социально-экономического развития регионов УрФО в первом полугодии 2024 года, реакции экономики на изменение геополитической обстановки в мире, перспективах сохранения устойчивости в 2025 году расскажут директор Института экономики УрО РАН, д.э.н. Юлия Лаврикова, заместитель директора Института экономики УрО РАН по научной работе, к.э.н. Арина Суворова, руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова и руководитель сектора экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН, к.э.н. Григорий Коровин.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению вопросов психологической устойчивости педагогов. О новых вызовах в профессии педагога, профилактике выгорания и важности формирования психологической устойчивости, а также о выпуске пособия для учителей «Маяк души» расскажут директор Екатеринбургского центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» Юлия Соболева, психолог, кандидат психологических наук, основатель волонтерского проекта скорой психологической помощи «МыРядом2020» Надежда Сафьян, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая и руководитель психологической службы лицея № 110 им. Л. К. Гришиной Мария Воропаева.

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