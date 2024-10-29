29 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

29 октября, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты примут закон о запрете ночной продажи алкоголя в круглосуточных «наливайках».

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную обеспечению безопасности на водных объектах Свердловской области в преддверии зимнего сезона. Тонкий лед на свердловских водоемах становится причиной гибели людей, сообщают спасатели: сколько происшествий зафиксировано? Какая ответственность предусмотрена за нахождение на льду? Как свердловские спасатели обеспечивают безопасность на водоемах? На эти и другие вопросы ответит заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к всероссийской акции «Ночь искусств» в Свердловской области. О программе «Ночи искусств» в Свердловской области, количестве участников и площадках, приглашенных гостях, а также об инклюзивном направлении акции расскажут и.о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, генеральный директор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов и заместитель генерального директора по народному творчеству Свердловского государственного областного Дворца народного творчества Ольга Барматова. «Ночь искусств» пройдет в Свердловской области 4 ноября.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная качеству и безопасности питания в школах Свердловской области. О системе организации питания в школах Свердловской области, рационе учащегося, актуальной статистике по количеству проверок и нарушений, а также о самых частых жалобах родителей расскажут начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание рабочей группы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения на территории Екатеринбурга.

В 12:40 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание на Свердловскую ТЭЦ отправится постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В повестке вопрос «О мерах по подготовке объектов ресурсоснабжающих организаций к эксплуатации в зимних условиях».

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