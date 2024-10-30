30 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

30 октября, среда

В 11:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится торжественное открытие Международной выставки сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «Агропром Урал», а также выставки продуктов питания и напитков InterFood Ural, которые пройдут при поддержке и участии министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. Участие в торжественном открытии выставок примут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. В программе: 10:00 – турнир профессионального мастерства среди механизаторов «Трактор-шоу»; 11:00 – торжественное открытие и обход экспозиций выставок «Агропром Урал» и InterFood Ural (павильон № 3); 11:00 – мастер-классы авторской кухни (павильон № 2) и др.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная новым подходам к обучению медиаспециалистов на Урале. О популярности медиаобразования на Урале, работе базовых кафедр в УрФУ и запуске медиаклассов, а также о новых программах подготовки и экспериментальных подходах к обучению расскажут ректор УрФУ Виктор Кокшаров, директор «ТАСС-Урал», преподаватель образовательной программы «Медиакоммуникации» в УрФУ Мария Картуз, СЕО и продюсер студии Ural Digital, преподаватель образовательной программы «Кино и цифровой видеоконтент» в УрФУ Александра Митюшова, заместитель директора ГТРК «Урал», старший преподаватель базовой кафедры телевидения и новых медиа УрФУ Кристина Свет-Яковлева и директор гимназии № 108 им. В.Н. Татищева, участник проекта УрФУ по развитию медиаклассов в школах Айткали Каминов. После пресс-конференции состоится подписание соглашения о создании базовой кафедры ТАСС на направлении «Медиакоммуникации» в УрФУ.

В 14:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов начнет контрольный визит во дворы Железнодорожного района, которые были отремонтированы в этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Начало мероприятия по адресу: ул. Софьи Перовской, 113.

В 16:00 в здании УрГПУ (пр. Космонавтов, 26, сбор гостей в 15:00) в рамках празднования 33-летия муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» состоится торжественное открытие персональной выставки художника-«афганца» Юрия Полуянова «Я буду жить в коротком слове «Память».

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