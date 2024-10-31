31 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

31 октября, четверг

В 10:30 в Екатеринбурге в «Синара-центре» (Верх-Исетский бульвар, 15/4) состоится расширенный межрегиональный семинар «Пути повышения качества и доступности медицинской помощи в регионах России». Участие в мероприятии примут руководители органов управления здравоохранением и фондов ОМС из регионов Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, главные врачи крупнейших региональных клиник, представители федеральных научных медицинских центров, руководители образовательных учреждений, страховых, пациентских организаций.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная культурной программе празднования Дня народного единства в Свердловской области. О программе празднования, количестве участников и площадках, а также о значении государственного праздника расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина, заслуженный работник культуры России Марина Боровкова, генеральный директор Свердловского государственного областного Дворца народного творчества Михаил Турыгин и управляющая Домом актера Галина Стихина.

В 11:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3) состоится торжественная церемония открытия этапа Кубка Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского Союза Юрия Исламова. Планируется, что в мероприятии примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, председатель правления Свердловской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко и Герой Российской Федерации Сергей Евланов. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены Российской Федерации по армейскому рукопашному бою, представляющие сборные команды видов (родов), военных округов ВС РФ, военно-учебных заведений Министерства обороны России. В рамках этапа Кубка Вооруженных сил также пройдут открытые областные соревнования по армейскому рукопашному бою среди допризывной молодежи, в которых примут участие команды из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Пермского края и Татарстана. Всего будет разыграно 23 комплекта медалей.

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