1 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

1 ноября, пятница

В 12:00 состоится открытие музея современного подноса «Тагильский поднос» и музея каменных цветов имени Виктора Васильева в музейно-производственном комплексе по адресу: Нижний Тагил, ул. Балакинская, 1. Ожидается, что в церемонии открытия примут участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, министр инвестиций и развития Вадим Третьяков, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководитель музея современного подноса «Тагильский поднос» и музея каменных цветов имени Виктора Васильева Андрей Васильев.

В 14:00 в культурно-досуговом центре «Дружба» (ул. Академика Бардина, 21Б) состоится торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Свердловской области в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Участие в мероприятии примут заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

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