5 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

5 ноября, вторник

В 09:45 в кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16, лекторий) состоится пресс-конференция, посвящённая итогам первого исследования креативной экономики Свердловской области. Результаты федерального исследования креативной экономики представят заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, директор проектов по стратегии и исследованиям Центра развития креативной экономики АСИ Юлия Шульга, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В 10:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120) будет оглашен приговор жителю Нижнего Тагила Данилу Мухаметову, обвиняемому в государственной измене.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная юбилею Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского. Об истории Уральской государственной консерватории, развитии музыкального образования в Свердловской области, а также о фестивале, посвященном юбилею учебного заведения и 185-летию со дня рождения М. П. Мусоргского, расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, проректор по научной и проектной работе Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, кандидат искусствоведения, доцент Галина Денисова и заведующий кафедрой музыкального театра, художественный руководитель оперной студии, Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, режиссер-постановщик, профессор Павел Коблик.

В 12:00 в Екатеринбурге откроется воркаут-площадка под Макаровским мостом (в районе дома № 9 на Олимпийской набережной). В церемонии открытия примут участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Железнодорожного района Виталий Першин, вице-президент по социальной ответственности и развитию территорий РМК Анна Шабарова, представители образовательных и спортивных учреждений города.

В 13:00 от здания администрации Екатеринбурга на выездное заседание на ТЭЦ «Академическую» отправится постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube