6 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

6 ноября, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на совместное выездное заседание отправятся постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. В повестке вопрос «О развитии муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства».

В 11:00 у проходной Южного трамвайного депо (ул. Степана Разина, 51) начнется пресс-тур в музей, посвященный 95-летию екатеринбургского трамвая. О развитии общественного транспорта в городе расскажет хранитель музея Александр Серебренников.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам сезона активности клещей и профилактике энцефалита в осенний период в Свердловской области. Об уровне заболеваемости клещевым энцефалитом и боррелиозом в регионе в 2024 году, важности профилактики в осенне-зимний период, а также о правилах вакцинации расскажут заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева и заведующая неврологической службой ГКБ №33, руководитель Городского центра лечения клещевых инфекций, к.м.н Марина Топоркова.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Недели уральского кино в Екатеринбурге. О программе, премьерных показах фильмов, количестве участников, художественных смыслах кинокартин, а также о роли регионального кино в развитии российского кинематографа расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, и.о. председателя Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков, режиссер и художник анимационного кино Анастасия Соколова и режиссер и оператор документального кино Дарья Исмагулова. Показы пройдут с 12 по 17 ноября в Екатеринбурге в Доме кино.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению. В повестке вопрос «О реализации в городе Екатеринбурге мероприятий, направленных на укрепление института семьи и формирование семейных ценностей».

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